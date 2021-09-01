Президент России поздравил пловца Калину со второй победой на Паралимпийских играх

Президент России Владимир Путин поздравил пловца Андрея Калину со вторым золотом летней Паралимпиады в Токио. Сегодня спортсмен стал лучшим на дистанции 200 метров, а 26 августа — на 100-метровке брассом.

«В комплексном плавании на дистанции 200 метров вы проявили лучшие спортивные качества, были быстрее и сильнее опытных соперников и по праву завоевали еще одну золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Россиянин преодолел дистанцию за минуту и 14,9 секунды. Следом за ним финишировали австралиец Тимоти Ходжа и француз Уго Дидье.