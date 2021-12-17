Президент России поздравил Папу Римского с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Папу Римского Франциска, которому исполнилось 85 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что совместными усилиями Русской православной и Римско-католической церкви удастся сделать многое для защиты прав христиан

«Тепло вспоминаю наши встречи, конструктивные и содержательные переговоры, подтверждавшие близость подходов России и Святого Престола к важнейшим международным проблемам. Уверен, что совместными усилиями мы можем многое сделать для защиты прав и интересов христиан, а также для обеспечения межконфессионального диалога», — отметил в послании Владимир Путин.

В честь юбилея Президент России направил папе Римскому скульптурный портрет русского классика Федора Достоевского. Он напомнил, что в этом году отмечается 200 лет со дня рождения писателя.

«От души желаю вам доброго здоровья, благополучия и неизменных успехов в вашей благородной и ответственной миссии», — заключил Президент.