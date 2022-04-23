Президент России поздравил концерн «Алмаз-Антей» с 20-летием создания

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму концерну «Алмаз-Антей», отмечающему 20-летие. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что за это время концерн стал крупной, стабильно развивающейся группой, которая обладает серьезным научным, промышленным, кадровым и творческим потенциалом. Труд талантливых ученых, инженеров и специалистов сделал «Амаз-Антей» одним из флагманов российского оборонно-промышленного комплекса и вывел на лидирующие позиции в части разработки средств воздушно-космической обороны.

«Важно, что сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, „Алмаз-Антей“ не только сохраняет, но и наращивает свои технологические возможности и производственные мощности, успешно выполняет государственный оборонный заказ, вносит значимый вклад в программу импортозамещения», — подчеркнул Президент России.

Он выразил уверенность, что концерн и в дальнейшем будет достойно справляться со стоящими перед ним задачами, а также бережно относиться к традициям предшественников.

Он поблагодарил коллектив «Алмаз-Антей» за труд и преданность делу, а также пожелал специалистам новых достижений.