Президент России поздравил детского хирурга Рошаля с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения детского хирурга, специалиста по неотложной хирургии и травматологии Леонида Рошаля, которому сегодня исполнился 91 год. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«С удовольствием присоединяюсь к искренним поздравлениям, звучащим сегодня в ваш адрес — от коллег, друзей и, конечно, от десятков тысяч юных пациентов, которым вы помогли сохранить здоровье и жизнь, их родителей и близких», — заметил глава государства.

Кроме того, в поздравительном адресе Президент выразил уверенность, что и в дальнейшем «уникальный опыт, знания, истинное подвижничество» Рошаля «будут служить сбережению и развитию благородных, милосердных традиций отечественной медицины». Он также пожелал имениннику доброго здоровья и всего наилучшего.

Леонид Михайлович Рошаль родился 27 апреля 1933 года в городе Ливны. Советский и российский детский хирург, специалист по неотложной хирургии и травматологии, медицине катастроф, а также общественный деятель. С 2015 года — президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, до этого, с 2003-го, был директором этого НИИ. Президент Национальной медицинской палаты. Герой Труда РФ (2020).