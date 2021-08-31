Президент России поздравил бегуна Антона Прохорова с золотом XVI Паралимпиады

Президент России Владимир Путин направил поздравление бегуну Антону Прохорову, одержавшему победу на Паралимпийских играх в Токио. Напомним, российский спортсмен взял золото в забеге на 100 метров. Поздравительный адрес опубликован пресс-службой Кремля.

«В забеге на 100 метров вы финишировали с отличным результатом и установили мировой рекорд», — отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что золото Прохорова — это «достойная награда за упорный труд, собранность и волю к победе». В заключение он пожелал спортсмену новых успехов.