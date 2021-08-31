news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
31 августа 2021  07:36

Президент России поздравил бегуна Антона Прохорова с золотом XVI Паралимпиады

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин направил поздравление бегуну Антону Прохорову, одержавшему победу на Паралимпийских играх в Токио. Напомним, российский спортсмен взял золото в забеге на 100 метров. Поздравительный адрес опубликован пресс-службой Кремля.

«В забеге на 100 метров вы финишировали с отличным результатом и установили мировой рекорд», — отмечается в телеграмме.

Путин подчеркнул, что золото Прохорова — это «достойная награда за упорный труд, собранность и волю к победе». В заключение он пожелал спортсмену новых успехов.

#Поздравление #золото #Паралимпийские игры
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное