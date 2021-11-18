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Официальная хроника
18 ноября 2021  22:58

Президент России посмертно наградил девушку, спасшую тонувших женщину и ребенка

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Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» Дарью Агупову. Девушка утонула, спасая женщину и ребенка в пруду под Дегтярском в Свердловской области. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью „За спасение погибавших“ Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)», — отмечается в тексте документа.

#спасение утопающих #погибла девушка #Свердловская область
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