Президент России поручил включить в нацпроект «Здравоохранение» оценку качества медпомощи

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ включить в национальный проект «Здравоохранение» целевой показатель, отражающий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи. Об этом говорится в перечне поручений главы государства по итогам состоявшегося 15 декабря заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Включить в национальный проект „Здравоохранение“ мероприятия, предусмотренные региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения, и установить целевой показатель, характеризующий удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, а также осуществлять мониторинг достижения этого целевого показателя», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен будет отчитаться перед российским лидером об исполнении этого поручения к 15 февраля 2022 года.

Кроме того, в программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» Путин поручил внести изменения, согласно которым их участниками могут стать граждане, завершившие обучение в медицинских вузах и ссузах, которые хотят работать в медорганизациях, расположенных по их месту жительства.

Помимо этого, для жителей сельской местности должно быть обеспечено расширение возможностей приобретения лекарственных средств и медицинских изделий с использованием объектов инфраструктуры в сфере здравоохранения (фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий), а также отделений Почты России.

Доклад по этим двум темам должен быть представлен до 15 апреля 2022 года.

Национальные проекты, в том числе и нацпроект «Здравоохранение», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, цели нацпроектов были скорректированы.