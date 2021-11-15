news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
15 ноября 2021  23:06

Президент России поручил ускорить инвестиционно-строительный цикл на треть

news_top_970_100

Продолжительность инвестиционно-строительного цикла в России должна сократится не меньше чем на 30%. Такое поручение Правительству России дал Президент РФ Владимир Путин.

Кабмин и комиссии Госсовета должны разработать и представить предложения по данному вопросу до 30 марта следующего года.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета РФ подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30% и внести в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона», — отмечается в поручениях главы государства, опубликованных пресс-службой Кремля.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное