Президент России поручил ускорить инвестиционно-строительный цикл на треть

Продолжительность инвестиционно-строительного цикла в России должна сократится не меньше чем на 30%. Такое поручение Правительству России дал Президент РФ Владимир Путин.

Кабмин и комиссии Госсовета должны разработать и представить предложения по данному вопросу до 30 марта следующего года.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссиями Государственного Совета РФ подготовить предложения о совершенствовании правового регулирования градостроительных и других отношений в целях сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30% и внести в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации соответствующий проект федерального закона», — отмечается в поручениях главы государства, опубликованных пресс-службой Кремля.