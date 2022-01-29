Президент России поручил рассмотреть предложение по созданию реестра токсичного контента

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложение IT-предпринимателя Игоря Ашманова по созданию реестра токсичного контента, опасного для детей. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, данных по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«<…> рассмотреть представленные президентом акционерного общества „Крибрум“ Ашмановым И. С. предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Об исполнении поручения первый заместитель Администрации Президента РФ Сергей Кириенко должен будет отчитаться до 1 июня этого года.

В реестр предполагается включать не запрещенные напрямую законодательством страницы интернет-страницы со ссылками на кибербуллинг, ролики про насилие, антипрививочные публикации, информацию о нетрадиционных ценностях и тому подобные материалы.

По мнению Ашманова, реестр будет саморегулируемым, а вести его будут российские соцсети, мессенджеры и другие отечественные сервисы, а также СМИ. Попавшие в него страницы планируется блокировать в школах и других образовательных учреждениях.