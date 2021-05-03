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Ру Тат
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3 мая 2021  21:01

Президент России поручил построить еще 1,3 тыс. школ до конца 2024 года

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В России до конца 2024 года должны построить не менее 1,3 тыс. школ. Соответствующее поручение глава государства дал Правительству РФ и государственной корпорации «ВЭБ.РФ».

«Обеспечить строительство до конца 2024 года не менее 1 300 школ (накопленным итогом с 2019 года) в рамках реализации национального проекта „Образование“, в том числе с привлечением внебюджетных средств», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Доклад по данному вопросу главе государства должны представить до 1 ноября этого года, далее — раз в полгода.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России. Программы охватывают 12 направлений стратегического развития страны, среди них «Образование», «Демография», «Экология», «Наука», «Культура» и др.

С посланием Федеральному Собранию глава государства выступил 21 апреля. Подробнее об основных тезисах выступления Владимира Путина читайте в материале ИА «Татар-информ».

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