Президент России поручил отменить пошлину на ввоз части сельхозтехники

Президент России Владимир Путин дал поручение отменить ввозные таможенные пошлины на отдельные виды сельхозтехники и запчасти к ней, которые не имеют отечественных аналогов. Перечень поручений главы государства опубликовала сегодня пресс-служба Кремля.

Согласно поручению, к такой технике относятся свеклоуборочные, свеклосеющие и картофелеуборочные комбайны и ряд машин, применяемых в садоводстве.

Помимо этого, Владимир Путин поручил нарастить производство сельхозтехники, оборудования, судов рыбопромыслового флота в России. Он подчеркнул, что при этом производства должны быть максимально локализованы на территории страны.

Также Президент России поручил включить в стратегию развития АПК страны пункт по импортозамещению критически важных видов продукции. Проработкой и внесением пункта в документ займутся Правительство и комиссия Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство».