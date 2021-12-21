Президент России поручил Минобороны развивать сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ

Президент России Владимир Путин поручил развивать военно-техническое сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ. Об этом глава государства сказал на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

«В условиях сложной международной обстановки необходимо развивать военное и военно-техническое сотрудничество с государствами-членами ШОС и ОДКБ», — заявил Владимир Путин.

Также он отметил, что нужно обеспечивать обороноспособность Союзного государства России и Беларуси.