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Экономика
17 июня 2022  17:53
Надежда Гордеева

Президент России попросил Правительство выделить средства на развитие сельских территорий

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Президент России Владимир Путин попросил Правительство выделить средства на развитие сельских территорий. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Люди, которые работают на селе, кормят страну и, как сейчас видно, значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу выделить Правительство средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства», – сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что безусловным приоритетом является комплексное обустройство и развитие сельских территорий.

Кроме того, глава государства предложил расширить программы реконструкции и модернизации сельских домов культуры, а также региональных и муниципальных театров и музеев, выделив на эти цели по 6 млрд рублей в 2023 и 2024 годах.

«Исключительно востребованная и важная для людей задача в области культуры. <…> То, что люди говорят на всех уровнях, показывает, что это в высшей степени востребовано», – резюмировал он.

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