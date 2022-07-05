Президент России поприветствовал участников форума «Территория смыслов»

Форум «Территория смыслов» объединяет активную и увлеченную делом молодежь из разных регионов России. Молодых людей ожидает не только насыщенная программа и встречи с потенциальными партнерами, но и отдых, дружеское и неформальное общение, уверен Президент России Владимир Путин. Приветственная телеграмма главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

«В нынешнем году вместо привычного формата участников форума ждут смены-сообщества: „Город“, „Образование“, „Бизнес“, „Общество“, „Управление“, „Безопасность“ и „Политика“. Уверен, каждый выберет для себя тему по душе и призванию», — напомнил он.

Форум соберет специалистов из разных сфер деятельности: молодых ученых, преподавателей и представителей органов власти, правоохранительных структур и НКО. Участники смогут проявить свой профессиональный потенциал, а также предложить неординарные идеи и приобрести новые знания.

«Впереди у вас — насыщенная программа, дискуссии и семинары, встречи с единомышленниками, потенциальными партнерами и работодателями. И конечно, вы обязательно найдете время для отдыха и дружеского, неформального общения», — уверен Владимир Путин и пожелал молодым специалистам всего самого доброго.