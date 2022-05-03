Президент России поприветствовал участников фестиваля «Дорога на Ялту»

Музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» занимает особое место среди мероприятий, посвященных Дню Победы. Благодаря ему на одной сцене собираются зарубежные и российские артисты, исполняющие песни Победы на родных языках. Об этом говорится в приветственной телеграмме участникам события, направленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства подчеркнул, что фестиваль имеет важное просветительское, гуманитарное, нравственное значение.

«Он собирает на одной площадке зарубежных и российских артистов, которые исполняют на родных языках песни Великой Отечественной войны, произведения о подвиге наших народов в борьбе за свободу и независимость, объединяет самую широкую аудиторию вокруг непреходящих духовных, патриотических ценностей, служит сбережению исторической памяти о беспримерном мужестве воинов Красной Армии, всех, кто плечом к плечу спас мир от нацизма, способствует укреплению взаимопонимания и дружбы между нашими странами», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент выразил уверенность, что «Дорога на Ялту» состоится в теплой и радушной атмосфере, а также оставит добрые воспоминания у участников фестиваля. В заключение он пожелал собравшимся успехов, интересного общения и вдохновения и поздравил с приближающимся Днем Победы.