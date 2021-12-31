Президент России подписал законы о неуплате алиментов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, касающихся ответственности за неуплату алиментов в полном объеме. Соответствующие документы появились на официальном портале правовой информации.

Законами вносятся поправки в статью 157 Уголовного кодекса («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Согласно ей за неоднократную неуплату алиментов должнику грозит до одного года лишения свободы. Теперь же при погашении долга неплательщик будет освобожден от ответственности.

Помимо этого, была изменена статья 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях. По ней неуплата алиментов на протяжении двух месяцев грозит должнику исправительными работами, арестом на срок от 10 до 15 суток либо штрафом в размере 20 тыс. рублей.