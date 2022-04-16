Президент России подписал закон об увеличении штрафа для зацеперов в 40 раз

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому увеличивается до 4 тыс. рублей штраф для нарушителей, которые передвигаются на поездах с внешней стороны вагона. Соответсвующий документ появился на сайте правовой информации.

Стоит отметить, что размер административного штрафа не менялся с момента его принятия, то есть около 20 лет, и составлял 100 рублей.

Теперь размер штрафа за передвижение на крыше или с внешней стороны поездов составляет от 2 до 4 тыс. рублей.