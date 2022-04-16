Президент России подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий наказания для граждан, должностных и юрлиц за публичное отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новая статья, включенная в КоАП РФ, вводит за первое нарушение для граждан наказание в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей либо административного ареста на срок до 15 суток; для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения штраф для граждан увеличивается до 2,5–5 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — от 5 до 20 тыс. либо дисквалификация на полгода-год. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.