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Происшествия
6 февраля 2023  11:30

Президент России подписал закон о сборе геномной информации всех подозреваемых

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Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых и осужденных. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Брать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых в преступлениях, а также осужденных и даже при административном аресте.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в начале ноября прошлого года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. 
 

#Владимир Путин #осужденные
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