Президент России подписал закон о сборе геномной информации всех подозреваемых

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых и осужденных. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Брать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых в преступлениях, а также осужденных и даже при административном аресте.

Данный законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму еще в начале ноября прошлого года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении.

