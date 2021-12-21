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Происшествия
21 декабря 2021  17:35
Павел Климчак

Президент России подписал закон о расширении полномочий полиции

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Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия полиции. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщают РИА Новости.

Таким образом, сотрудники полиции получили право проникать в жилье и другие помещения для задержания, а также оцеплять здания и территории. Им разрешается представляться задержанному уже после прекращения его противоправных действий.

Кроме того, силовики теперь могут вскрывать машины для спасения жизни или для поимки подозреваемых. Сотрудники смогут требовать от граждан назвать свои фамилию, имя и отчество, досматривать их, их вещи и авто, если возникли подозрения, что они имеют при себе оружие, наркотики или похищенные предметы.

При этом из текста закона исключили положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.

#Владимир Путин #закон #полиция
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