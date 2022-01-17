Президент России подписал указ о праздновании 250-летия Большого театра

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 — 2026 годах праздничных мероприятий по случаю 250-летия Большого театра. Указ размещен на портале правовой информации.

«Постановляю провести в 2022-2026 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Государственного академического Большого театра России», — сказано в документе.

В течение шести месяцев Правительство должно собрать оргкомитет по подготовке и проведению юбилея и обеспечить разработку и утверждение плана праздничных мероприятий.

Минцифры России поручается оказать содействие в освещении юбилейных мероприятий в государственных СМИ. МИД России по предоставлению Минкультуры должен обеспечить выдачу виз иностранным участникам.