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Культура
17 января 2022  22:15

Президент России подписал указ о праздновании 250-летия Большого театра

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Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2022 — 2026 годах праздничных мероприятий по случаю 250-летия Большого театра. Указ размещен на портале правовой информации.

«Постановляю провести в 2022-2026 годах мероприятия, посвященные празднованию 250-летия Государственного академического Большого театра России», — сказано в документе.

В течение шести месяцев Правительство должно собрать оргкомитет по подготовке и проведению юбилея и обеспечить разработку и утверждение плана праздничных мероприятий. 

Минцифры России поручается оказать содействие в освещении юбилейных мероприятий в государственных СМИ. МИД России по предоставлению Минкультуры должен обеспечить выдачу виз иностранным участникам.

#Владимир Путин
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