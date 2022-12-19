Президент России подписал пакет законов о правовом статусе администраторов суда

Президент РФ подписал пакет законов, которые направлена на совершенствование правового статуса администраторов и аппаратов судов, а также оптимизацию их работы и исключение нормативного дублирования функций администратора суда и других работников.

Как сообщают РИА Новости, эти законы позволят разграничить правовой статус администраторов на администраторов судов отдельного уровня кассационных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного военного суда, арбитражного суда округа, суда по интеллектуальным правам, а также арбитражного апелляционного суда.

Также администраторы включаются непосредственно в штат суда, на них возлагают фунции руководства аппаратом суда, а также хозяйственные и обеспечивающие функции.

Помимо этого, согласно документам, из функций администраторов райсудов, гарнизонного военного суда и постоянного судебного присутствия исключается организация судебного делопроизводства, ведение статистики и архива.

Теперь к их ведению относится анализ потребности суда в материально-технических средствах при формировании проекта сметы на следующий год и работы по соблюдению правил и норм охраны труда и пожарной безопасности.