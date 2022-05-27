Президент России поддержал решение объявить 29 мая днем Евразийского союза

29 мая станет датой, объединяющей страны Евразийского союза, их народы и подчеркивающей их стремление к интеграции. Создание новой праздничной даты на заседании Высшего Евразийского экономического совета поддержал Президент России Владимир Путин.

«Мы полностью поддерживаем подготовленное решение объявить 29 мая днем Евразийского союза. Таким образом, в календаре появится новая знаменательная дата, объединяющая наши народы и символизирующая общую приверженность государств ЕАЭС к интеграционному строительству», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что интеграция ЕАЭС сделает экономики стран-участниц более независимыми и сильными.

«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас в нынешней непростой международной обстановке в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», — заявил глава государства.