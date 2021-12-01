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Официальная хроника
1 декабря 2021  12:07

Президент России отметил значение взаимодействия стран по линии политических партий

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников конференции «Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение», приуроченной к 20-летию со дня основания Всероссийской политической партии «Единая Россия». Телеграмма размещена на сайте Кремля. 

«Взаимодействие по линии политических партий является весьма значимой составляющей международных отношений, — сказал глава государства. — Представители политических организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам».

Путин отметил, что «Единая Россия» с первых дней существования уделяет большое внимание развитию взаимодействия с зарубежными партнерами. На сегодня налажен диалог с ведущими партиями многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 

Президент выразил уверенность в том, что участники конференции смогут обсудить важные проблемы международной и региональной повестки дня, а также обменяться опытом партийного строительства и парламентской деятельности.

#Владимир Путин
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