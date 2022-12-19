Президент России освободил от НДС разработчиков военного ПО

Президент России Владимир Путин предоставил льготы отечественным разработчикам программ военного и двойного назначения. С 1 января они будут освобождены от НДС при передаче исключительных прав на ПО и базы данных, говорится в законе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Кроме того, льгота будет работать при передаче прав на использование таких программ, включенных в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, и баз данных, в том числе обновлений и дополнительного функционала.

В настоящее время в стране уже действует подобная льгота, однако она не распространяется на ПО, непосредственно связанное с обороной и безопасностью, так как эти сведения не вносились в реестр из-за отнесенности к государственной тайне.