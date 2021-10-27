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27 октября 2021  23:11

Президент России оценил запасы газа в хранилищах Европы

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Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы существенно ниже средних показателей за последние пять лет. Об этом на совещании по вопросам ресурсного потенциала полуострова Ямал заявил Президент России Владимир Путин.

Глава государства заметил, что стоимость краткосрочных контрактов по-прежнему превышают 1 тыс. долларов за тысячу кубометров.

«А уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах существенно ниже среднего показателя за последние пять лет», — приводит слова Президента пресс-служба Кремля.

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