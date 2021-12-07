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Экономика
7 декабря 2021  17:59

Президент России оценил экономическую динамику страны

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Президент России Владимир Путин назвал позитивной экономическую динамику страны. Глава государства провел совещание по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости. 

«По итогам десяти месяцев, как вы знаете, текущего года валовый внутренний продукт вырос на 4,6%», — отметил российский лидер. 

По его словам, это не самый большой, но и не самый маленький рост. Он отметил, что на сегодняшний день это хороший показатель для российской экономики. 

В первые три квартала наблюдался рост инвестиций — они оказались в плюсе на 7,6%, заключил Путин.

#Владимир Путин #экономика России
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