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Политика
5 марта 2022  16:24

Президент России назвал театром абсурда позицию Запада по Украине

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Позиция западных стран по Украине похожа на театр абсурда. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава государства напомнил, что власти Киева в последнее время публично заявляли, что не собираются выполнять минские соглашения.

«Ну они же говорят об этом прямо с экранов телевизора. В интернете. Везде. Публично говорят: „не нравится“, „не будем“, — подчеркнул Путин. — При этом Россию продолжали обвинять в том, что мы не выполняем этих соглашений. Ну какой-то бред просто. Театр абсурда».

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.

#спецоперация на Украине #Владимир Путин
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