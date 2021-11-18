Президент России назвал приоритеты во внешней политике страны

Ключевым направлением во внешней политике России остается развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока и сотрудничества с Африкой. Об этом на расширенном заседании Министерства иностранных дел РФ заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Нашим безусловным приоритетом было и остается развитие по-настоящему дружественного, прагматичного и деидеологизированного диалога со всеми государства Ближнего Востока», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что страна и дальше будет уделять большое внимание сотрудничеству с государствами Африки, придавая ему комплексный и взаимовыгодный характер.