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Политика
18 ноября 2021  17:28

Президент России назвал приоритеты во внешней политике страны

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Ключевым направлением во внешней политике России остается развитие диалога со всеми странами Ближнего Востока и сотрудничества с Африкой. Об этом на расширенном заседании Министерства иностранных дел РФ заявил Президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости. 

«Нашим безусловным приоритетом было и остается развитие по-настоящему дружественного, прагматичного и деидеологизированного диалога со всеми государства Ближнего Востока», — подчеркнул российский лидер. 

Он отметил, что страна и дальше будет уделять большое внимание сотрудничеству с государствами Африки, придавая ему комплексный и взаимовыгодный характер.

#владимир путин
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