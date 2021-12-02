Президент России назначил нового первого зампрокурора Татарстана

Указом президента РФ на должность первого зампрокурора РТ назначен старший советник юстиции Заика Алексей Михайлович.

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Алексей родился 3 июня 1976 года в Москве, он окончил Московский юридический университет МВД России, после чего проходил службу в МВД. В органах прокуратуры начал служить в 2001 году в должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы.

Спустя несколько лет он стал первым заместителем Нагатинского межрайонного прокурора. В 2018 году его назначили прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления Генпрокуратуры РФ в Центральном федеральном округе. Два года спустя он стал зампрокурора РТ.

Алексей Заика был награжден нагрудным знаком «За безупречную службу» в 2019 году. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.