Президент России намерен обсудить с финским коллегой сотрудничество стран в Арктике

Президент России Владимир Путин рассчитывает обсудить с финским коллегой Саули Ниинистё сотрудничество двух стран в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Знаю, что Финляндия уделяла и уделяет много внимания сотрудничеству в Арктике. Надеюсь, удастся сегодня поговорить и по этой теме», — сказал Путин.

Он отметил, что факт соседства двух стран имеет большое значение, поскольку от совместных действий в значительной степени будет зависеть выполнение требований, которые сейчас формирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата.

Он отметил, что подходы государств к этой проблеме очень близки.