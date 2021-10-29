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Официальная хроника
29 октября 2021  16:59

Президент России намерен обсудить с финским коллегой сотрудничество стран в Арктике

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Президент России Владимир Путин рассчитывает обсудить с финским коллегой Саули Ниинистё сотрудничество двух стран в Арктике. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Знаю, что Финляндия уделяла и уделяет много внимания сотрудничеству в Арктике. Надеюсь, удастся сегодня поговорить и по этой теме», — сказал Путин. 

Он отметил, что факт соседства двух стран имеет большое значение, поскольку от совместных действий в значительной степени будет зависеть выполнение требований, которые сейчас формирует международное сообщество для борьбы с изменениями климата. 

Он отметил, что подходы государств к этой проблеме очень близки.

#владимир путин
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