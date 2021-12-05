Президент России наградил четырех победителей премии «Мы вместе»

Президент России Владимир Путин наградил четырех победителей премии «Мы вместе». Вручение медалей состоялось на церемонии, прошедшей в рамках Международного дня добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«У меня еще почетная миссия есть — вручить медали нашим победителям», — сказал глава государства.

Наград удостоились врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской больницы Павел Бережанский, признанный волонтером года, волонтер-медик «красной зоны» Ольга Золотухина, волонтер-медик Владимир Никольский и руководитель волонтерского штаба акции «Мы вместе» в Кировской области Екатерина Садакова.

Владимир Путин подчеркнул, что волонтерством занимаются люди разных возрастов, однако направление движению задает молодежь.

«Я очень часто слышу и говорю со стороны, что у нас замечательные молодые люди, и когда встречаешься с такими людьми, как вы, начинаешь это понимать в полном смысле этого слова», — отметил Президент, обращаясь к присутствующим.