Президент России может посетить сессию Совбеза ОДКБ в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил Президента России Владимира Путина посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом он сообщил во время переговоров в Ново-Огарево, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер принял данное предложение. Сессия запланирована на вторую половину 2022 года.

«Н.В. Пашинян выразил признательность за теплый прием, оказанный В.В. Путиным, и подтвердил свое приглашение в адрес российского лидера посетить Ереван в привязке к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ во второй половине 2022 г. Приглашение было с благодарностью принято», — отмечается в совместном заявлении по итогам переговоров.

Также собеседники условились о наращивании потенциала сил и средств коллективной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ.