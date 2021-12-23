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Экономика
23 декабря 2021  15:28
Эльза Кузнецова

Президент России: Казахстан — один из самых близких наших союзников

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Казахстан — один из самых близких союзников России, заявил Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции с журналистами. Журналист «Казахстан ТВ» Индира Асанова также спросила у него о возможном визите в Астану. 

«У нас сложились уникальные отношения с Казахстаном. Они были заложены еще первым Президентом Казахстана. И сейчас с новым Президентом подхвачены эти направления. Я надеюсь, что оба президента Казахстана примут приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕврАзЭС и ОДКБ», — отметил глава государства. 

Владимир Путин обозначил основные направления в сотрудничестве: прежде всего это экономика, которая совместно с Казахстаном развивается в самых разных отраслях. 

«Одна из главных задач — изменить структуру наших экономических связей. И с большим вниманием и эффектом работать по направлениям высокотехнологичного развития — это цифровизиция, генетика, медицина, космос. Мы продолжаем и будем продолжать совместную работу на Байконуре. Причем Казахстан должен быть не только площадкой для запуска космических аппаратов, но и развивать собственные компетенции», — заметил российский лидер.

#пресс-конференция президента
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