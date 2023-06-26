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Президент России и эмир Катара обсудили укрепление сотрудничества двух стран
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны отметили высокий уровень двухстороннего сотрудничества и подтвердили взаимную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах. В данном контексте лидеры позитивно оценили итоги состоявшегося на прошлой неделе визита в Россию председателя Совета министров, главы МИД Мухаммеда Бен Абдельрахмана Аль Тани.
«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», – сказано в сообщении пресс-службы.
Также Президент поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол и с наступающим Курбан-байрамом.
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