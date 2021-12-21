Президент России: 2021 год стал экстраординарным из-за пандемии Covid-19

Уходящий 2021 год, как и предыдущий, можно назвать экстраординарным из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тем более важно, что в таких непростых условиях Вооруженные Силы страны справились со всеми возложенными на них задачами. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ рассказал Президент России Владимир Путин.

«Уходящий год, как и предыдущий 2020-й, был экстраординарным, мы и так с вами это хорошо понимаем. В первую очередь из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, — подчеркнул глава государства. — Принципиально важно, что в этих сложных условиях вооруженные силы четко без сбоев выполнили все стоящие перед ними задачи».

Он напомнил, что, несмотря на трудности, в стране не прекращалась модернизация армии и флота, развивались новые виды вооружений, в том числе были введены комплексы «Авангард» и «Кинжал». Продолжалось улучшение качества боевой подготовки войск.