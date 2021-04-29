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Ру Тат
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29 апреля 2021  19:46
Сергей Гаврилов

Президент РФС раскритиковал позицию Слуцкого по судейству

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал «Спорт-Экспрессу» очередное высказывание главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в адрес судей.

Дюков считает, что Слуцкий, давно и резко критикующий судейство в РПЛ, зря назвал арбитров «обслуживающим персоналом»: «При всем уважении, Слуцкий перегибает палку. Судейство — непростой вид деятельности. Когда смотришь телевизор, решения принимать просто. Если у кого-то есть желание попробовать, предлагаю пройти обучение и начинать судить. Есть разные контексты, эпизоды. Все моменты уникальны по-своему, часто расходятся мнения у опытных экспертов. Все эпизоды не пропишешь».

Глава РФС попросил тренеров больше уважать судей. «Так что я бы попросил футбольных функционеров поддерживать судей. А тренеров попросил бы все же больше говорить о футболе. Конечно, судейство мы будем стараться улучшать и дальше», – отметил Дюков.

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