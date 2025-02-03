news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 11:20

Президент РФС отреагировал на слова представителя УЕФА о возвращении России в 2025 году

Президент РФС отреагировал на слова представителя УЕФА о возвращении России в 2025 году
Фото: ru.uefa.com

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова представителя УЕФА о вероятном возвращении российских футбольных клубов в официальные международные турниры.

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», – цитирует Дюкова «Чемпионат».

Российские футбольные клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года в связи с проведением Россией специальной военной операции на территории Украины.

#спорт #футбол
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

2 февраля 2025
«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

«Речные танки»: какую роль корабли из Зеленодольска сыграли в Сталинградской битве

2 февраля 2025