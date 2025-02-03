Президент РФС отреагировал на слова представителя УЕФА о возвращении России в 2025 году

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова представителя УЕФА о вероятном возвращении российских футбольных клубов в официальные международные турниры.

«Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьезной должности», – цитирует Дюкова «Чемпионат».

Российские футбольные клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года в связи с проведением Россией специальной военной операции на территории Украины.