Президент РФС опроверг информацию об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слухи об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Мне пока об этом ничего не известно. Никто не выходил на меня с такой инициативой. Обсуждали ли с министром спорта РФ? Этот вопрос не обсуждался. Каких-либо писем я также не получал», – передает слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее появлялась информация, что министерство спорта Российской Федерации обговаривало идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ. По новому формату планировалось иметь в заявке 10 иностранных игроков, а иметь на поле лишь пять. По нынешним правилам в заявке на сезон у команды может быть не более 13-и легионеров, а на поле находиться не больше восьми.

Чемпионом РПЛ в данный момент является «Краснодар». Вторым финишировал «Зенит», а третьим – ЦСКА.