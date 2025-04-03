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На главную ТИ-Спорт 3 апреля 2025 09:41

Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения к международным соревнованиям

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Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения к международным соревнованиям
Фото: rfs.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении игр сборной России на нейтральном поле в Сербии, если россиян допустят к международным соревнованиям.

«Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», – передает слова Дюкова «Матч ТВ».

В последних матчах команда Валерия Карпина обыграла Гренаду и Замбию (по 5:0). В первом матче форвард Артем Дзюба установил рекорд по голам за национальную команду (31), опередив Александра Кержакова (30).

#сборная России по футболу #валерий карпин #спорт #футбол
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