Сборная России может играть в Сербии в случае возвращения к международным соревнованиям

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном проведении игр сборной России на нейтральном поле в Сербии, если россиян допустят к международным соревнованиям.

«Мы не обсуждаем сейчас проведение матчей на нейтральных полях или другие варианты. Мы должны играть у себя, в России. Тем не менее я знаю, что если будет нужно провести игру на нейтральном поле, то сыграть в Сербии не будет проблемой. Правительство Сербии и Футбольный союз Сербии нас поддержат», – передает слова Дюкова «Матч ТВ».

В последних матчах команда Валерия Карпина обыграла Гренаду и Замбию (по 5:0). В первом матче форвард Артем Дзюба установил рекорд по голам за национальную команду (31), опередив Александра Кержакова (30).