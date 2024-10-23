Президент РФ заявил о планах по созданию платформы БРИКС по драгоценным металлам

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Россия выступает за расширение сотрудничества в области недропользования, сообщил Президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания саммита БРИКС в Казани. Он напомнил, что в июле в Москве прошло первое заседание геологической платформы БРИКС, что позволило активизировать обмен опытом в области добычи и разведки полезных ископаемых.

«Видим целесообразность создания отдельной платформы БРИКС по драгоценным металлам, а также по алмазам, ведь этот рынок сильно зарегулирован различными торговыми барьерами в обход универсальной схемы сертификации “Кимберлийского процесса”», - отметил глава государства.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.