Ведущие страны Североатлантического альянса поддерживают украинских неонацистов для достижения своих собственных целей. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в своем новом видеобращении к гражданам страны.

«Ведущие страны НАТО для достижения собственной цели во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией», — подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что они «полезут и в Крым» и будут действовать таким же способом, как и в Донбассе.

«<...> своим методом, с тем, чтобы убивать, как убивали беззащитных людей каратели из банд украинских националистов — пособников Гитлера во время Великой Отечественной войны», — цитирует главу государства РИА Новости.