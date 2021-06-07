Президент РФ встретится со всеми депутатами Госдумы

Президент России Владимир Путин 21 июня планирует встретиться с депутатами Госдумы в связи с окончанием работы седьмого созыва нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.

На вопрос о том, запланирована ли такая встреча, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков ответил утвердительно.

Встреча пройдет 21 июня в Большом Кремлевском дворце. Всем депутатам уже поступили приглашения.

Весенняя сессия 2021 года будет завершающей для нижней палаты парламента седьмого созыва. Она должна завершиться 18 июля, а с 19 июля по 29 августа депутаты уйдут в отпуск. Затем у них запланированы еще три региональных недели до выборов в Госдуму, которые состоятся 19 сентября.