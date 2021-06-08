Президент РФ встретился с представителями социальных организаций

Сегодня, в День социального работника, Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с социальными работниками, волонтерами и сотрудниками медцентров и рехабов. Об этом сообщает сайт kremlin.ru.

Глава государства поздравил участников с праздником и поблагодарил всех работников социальной сферы за их отзывчивость и душевную щедрость.

«Безусловно, безмерной благодарности и признательности заслуживают ваши самоотверженные действия в период пандемии коронавируса. Несмотря на колоссальную нагрузку, на все сложности, вы беззаветно, а порой и просто героически — не побоюсь этого слова, как в таких случаях говорят, — героически выполняли свой долг», — отметил Путин.

Он добавил, что государство старалось всячески поддержать социальных работников в этот непростой период. Финансовую поддержку получили работники НКО, домов-интернатов и граждане, приютившие в своих домах пожилых людей, инвалидов, детей-сирот.

Некоммерческим социально ориентированным организациям были предоставлены льготные кредиты. На финансирование социальных проектов из Фонда президентских грантов было выделено 5 млрд рублей для поддержки 2600 проектов.

Президент подчеркнул, что опыт борьбы с пандемией показал, как важно научиться эффективно организовывать совместную работу, чтобы общими усилиями помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации, укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов, лучше организовать долговременный уход на дому, чтобы максимально постараться учесть интересы людей, больше всего нуждающихся в помощи.

Также Путин сообщил о необходимости привлечения к оказанию социальной помощи как можно больше волонтеров разных возрастов и некоммерческих организаций и предложил участникам встречи обсудить их идеи и предложения.