Президент РФ восстановил в правах на орден пропавшего в лагерях инженера Цибарта

Президент России Владимир Путин своим указом восстановил в правах на орден Трудового Красного Знамени Адольфа Цибарта — ректора Бауманки в 1930-х годах, который был репрессирован и пропал в лагерях. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Восстановить в правах на государственную награду СССР Цибарта Адольфа Августовича, лишенного ордена Трудового Красного Знамени указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 марта 1941 года», — сказано в указе.

Адольф Цибарт — государственный и хозяйственный деятель, инженер. Родился в 1892 году в немецкой семье, жившей в Ковельском уезде Волынской губернии Российской империи, окончил четыре курса механического факультета Московского высшего технического училища.

С 1919 года занимал различные должности в государственных учреждениях. С 1930 по 1937 год был директором выделившегося из Высшего технического училища Московского механико-машиностроительного училища, вскоре ставшего институтом, а затем получившего имя Николая Баумана (ныне это Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

Цибарт был арестован в 1937 году в 1938-м осужден на пять лет лагерей. После истечения срока заключения освобожден не был, последнее письмо семье датировано мартом 1946-го. Умер через некоторое время после этого, личное дело было уничтожено в 1955-м. В 1957 году инженер был посмертно реабилитирован, но в правах на орден его тогда не восстановили.