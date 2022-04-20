Президент РФ учредил медаль «100 лет Верховному суду России»

В России учреждена новая юбилейная медаль, приуроченная к 100-летию Верховного суда РФ. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал сегодня Президент РФ Владимир Путин.

«В ознаменование 100-летия Верховного Суда России, признавая значимую роль судебной системы РФ в обеспечении верховенства закона, укрепления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан, постановляю: учредить юбилейную медаль „100 лет Верховному Суду России“», — отмечается в тексте.

Правила и порядок награждения определит председатель Верховного суда страны. Он же вручит награды от имени Президента России.

Юбилейная медаль будет изготовлена из латуни. На лицевой стороне будет изображена богиня правосудия Фемида, а на оборотной — эмблема Верховного суда.