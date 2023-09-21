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Президент РФ: Участникам спецоперации будут помогать в трудоустройстве
Женщины, которые выходят на работу после рождения ребенка, с 2024 года будут получать пособия на ребенка до достижения им возраста полутора лет, а участникам специальной военной операции будут помогать в повышении квалификации, получении новой профессии и трудоустройстве. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
«<…> меры по развитию рынка труда должны и дальше подкреплять наши шаги в сфере демографии <…>. Для этого уже реализуем программы повышения квалификации женщин, которые находятся в декретном отпуске, а со следующего, 2024 года, если женщина выйдет на работу, семья продолжит получать пособие на ребенка до полутора лет», — заметил глава государства на расширенном заседании президиума Государственного совета в Великом Новгороде.
«Отдельно скажу о таком важном вопросе, как поддержка ветеранов <…>, в том числе в повышении квалификации, в получении новой профессии, в трудоустройстве, в организации своего дела. Всё это задачи специального государственного фонда „Защитники Отечества“», — добавил он.
Путин выразил надежду, что отделения фонда уже активно работают во всех субъектах Федерации и будут наращивать темпы.
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