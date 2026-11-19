Президент России Владимир Путин подчеркнул особую роль Москвы, Пекина и Вашингтона в сохранении международной стабильности. Выступая на переговорах с Председателем КНР Си Цзиньпином и Президентом США Дональдом Трампом, российский лидер отметил, что три государства несут общую ответственность за обеспечение мира во всем мире.

«Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное – совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», – заявил Путин.

Трехсторонние переговоры проходят в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС. Встреча стала первой в истории, в которой одновременно участвуют руководители России, Китая и США.