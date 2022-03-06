Путин обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Макроном

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию на Запорожской АЭС с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает kremlin.ru.

По словам Владимира Путина, украинские радикалы устроили провокации в районе Запорожской АЭС, задействовав диверсионную группу. Он заявил, что попытки свалить вину за инцидент на российские войска — это «циничная пропаганда» и добавил, что физическая и ядерная безопасность станции сегодня находится под контролем.

«Российские вооруженные силы также контролируют Чернобыльскую АЭС. Все это делается для того, чтобы исключить возможность организации украинскими неонацистами или террористами провокаций, чреватых катастрофическими последствиями», — уточнил глава государства.

Ранее Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановить спецоперацию по защите Донбасса возможно только в том случае, если Киев прекратит бои и выполнит российские требования.