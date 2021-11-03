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Официальная хроника
3 ноября 2021  13:10

Президент РФ проведет в Сочи заключительное совещание по развитию ОПК

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Заключительное совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и встречу с постоянными членами Совета безопасности проведет сегодня Президент РФ Владимир Путин. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости. 

Темой сегодняшнего обсуждения, по словам Пескова, станет оснащение Вооруженных сил РФ передовыми видами вооружений.

Мероприятия пройдут в Сочи, где в настоящее время работает Президент.

#владимир путин #оборонно-промышленный комплекс #вооруженные силы
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