Президент РФ проведет в Сочи заключительное совещание по развитию ОПК

Заключительное совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и встречу с постоянными членами Совета безопасности проведет сегодня Президент РФ Владимир Путин. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.

Темой сегодняшнего обсуждения, по словам Пескова, станет оснащение Вооруженных сил РФ передовыми видами вооружений.

Мероприятия пройдут в Сочи, где в настоящее время работает Президент.